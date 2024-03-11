Губернатор Александр Авдеев рассказал о законопроекте, который разработало региональное правительство. Так, если предприятие будет вкладывать деньги в развитие средних образовательных

Губернатор Александр Авдеев рассказал о законопроекте, который разработало региональное правительство. Так, если предприятие будет вкладывать деньги в развитие средних образовательных учреждений, оно сможет получить 100% вычет по налогу на прибыль. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” Если предприятие заинтересовано в молодых специалистах, оно приобретает, например, лабораторное оборудование для колледжа, который их готовит. Это принесёт двойную пользу: