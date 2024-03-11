Чемпионат России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошел в Екатеринбурге. В соревнованиях приняли участие и владимирские спортсмены, которым удалось

Чемпионат России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошел в Екатеринбурге. В соревнованиях приняли участие и владимирские спортсмены, которым удалось достичь высоких результатов. “Золото” в своих весовых категориях завоевали Вера Муратова, Альфия Зимагуллова, Владимир Балынец и Константин Мацнев. Также первое место у Анастасии Мамадамировой – она установила рекорд России. Надежда Сычева взяла “серебро”,