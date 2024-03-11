Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев у себя в телеграме.

Владимирские предприятия могут избавиться от налогооблажения. Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев у себя в телеграме.Стопроцентный вычет по налогу будет предусмотрен для тех организаций, которые вкладывают средства в развитие среднего профобразования.«Так, если предприятие заинтересовано в молодых специалистах, оно приобретает, например, лабораторное оборудование для колледжа, который их готовит», – пишет глава региона.По мнению чиновников, это принесёт двойную пользу. Во-первых, будет выше качество практического обучения, а во-вторых, у предприятий, которые создают собственную образовательную базу, будет больше ресурсов на развитие.Новую льготу власти хотят установить до 31 декабря 2027 года. Законодательный проект будет отправлен на рассмотрение в Заксобрание уже в этом месяце.