Об этом сообщили представители администрации Владимира у себя в телеграм-канале.

Вместо автобусов №17 до остановки «Точмаш» будут переделаны другие маршруты. Об этом сообщили представители администрации Владимира у себя в телеграм-канале.Так, например, теперь свой курс изменит автобус №29С – из микрорайона Энергетик он будет ехать через проспект Строителей и улицу Горького. Кроме того, будет увеличено количество автобусов №7, который следует от ВЭМЗ до улицы Фатьянова.Ранее АиФ Владимир об уходе компании-перевозчика «ОКТО».