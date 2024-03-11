Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства Владимирской области.

Во Владимир завезли вакцины против кори, краснухи и паротита. Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства Владимирской области.Так, регион получил трёхвалентную дозу от этих болезней в размере 2 340 единиц. Кроме того, было привезено 2 290 единиц одновалентной вакцины против краснухи.Для проведения иммунизации детей необходимо обратиться к участковому педиатру. Также перед обращением необходимо уточнить, поступила ли вакцина в медучреждение.Ранее АиФ Владимир о поступлении лекарства против пневмококка.