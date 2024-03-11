На должность главного садовника региональной столицы, заместителя начальника управления по охране природы назначили Ирину Кузьменко.

На должность замначальника по охране природы администрации региональной столицы назначена консультант экологического управления Ирина Анатольевна Кузьменко. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.В 2023 году она разработала план по озеленению Владимира. Проект занял 1 место городского конкурса «Лучший муниципальный служащий» и 3 место областного этапа.В обязанности главного садовника входит разработка и реализация планов озеленения города, организация лесного контроля, согласование проектов с органами лесоустройства региональной столицы. Также в работу входит курирование посадок растений на территории города.