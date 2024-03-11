В выходные в ЖК “Отражение” с 3-его этажа упал лифт с двумя пассажирами. Информация об этом появилась в паблике “Подслушано в микрорайоне Юрьевец”. Судя по комментариям

В выходные в ЖК “Отражение” с 3-его этажа упал лифт с двумя пассажирами. Информация об этом появилась в паблике “Подслушано в микрорайоне Юрьевец”. Судя по комментариям администрации ЖК, такой инцидент действительно был. Речь идет о 3 корпусе ЖК “Отражение”, который располагается возле студенческих общежитий на улице Мира. Как сообщает автор публикации, лифт сорвался с третьего