Во Владимире временно приостановят подачу газа В администрации города сообщили о временной...

Во Владимире временно приостановят подачу газаВ администрации города сообщили о временной остановке подачи газа в связи с работами по замене ИФС на надземном газопроводе низкого давления.11 марта 2024 года с 10:00 до 14:00 часов: мероприятия затронут дома №20, 22, 22«А» по улице Безыменского.12 марта 2024 года с 10:00 до 14:00 часов: полностью остановят подачу газа в доме №11 по улице Разина.Фото: пресс-служба администрации Владимира