Нетрезвый водитель на два с половиной года отправится в колонию-поселение, сообщили в прокуратуре. 42-летнего жителя Владимира судили за повторную езду в пьяном виде. Как рассказали в

Нетрезвый водитель на два с половиной года отправится в колонию-поселение, сообщили в прокуратуре. 42-летнего жителя Владимира судили за повторную езду в пьяном виде. Как рассказали в прокуратуре, нарушителя засекли 8 декабря 2022 года, когда он попал в аварию на улице Батурина. Сотрудники ГИБДД заметили у водителя грузовика признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование, но