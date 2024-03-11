Об этом сообщили представители Информационного центра регионального Министерства здравоохранения.

Во владимирские больницы привезли 8,4 тысяч вакцин от пневмококка. Об этом сообщили представители Информационного центра регионального Министерства здравоохранения.До конца года прибудет ещё около трёх тысяч доз. По информации Игоря Пестрякова, главного внештатного пульмонолога владимирского Минздрава, иммунизация позволит защитить себя от тяжёлых заболеваний, которые грозят человеку летальным исходом.Так, сделать прививку необходимо тем больным, у кого уже диагностированы заболевания лёгких, сердечно-сосудистой системы, а также людям с диабетом, ожирением и никотиновой зависимостью. Вакцинироваться можно в любой поликлинике по месту прикрепления.