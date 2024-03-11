Новый мобильный комплекс поступил в регион в конце прошлого года. И вот – первые итоги. С 10 января он сделал 18 выездов в районы области. Об использовании умной системы рассказал губернатор

Новый мобильный комплекс поступил в регион в конце прошлого года. И вот – первые итоги. С 10 января он сделал 18 выездов в районы области. Об использовании умной системы рассказал губернатор в социальных сетях. Умный мобильный комплекс представляет собой нейросетевую видеосистему, которая крепится к машине. Автомобиль двигается по улицам города и анализирует нарушения в сфере