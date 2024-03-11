В отделение Банка России сообщили о девяти нелегальных участниках финансовой системы.

Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России, обнаружены нелегальные субъекты. За прошедший, 2023 год, компании работали как ломбарды, выдавая займы под залог имущества клиентов. Таких «лжеломбардов» и «псевдоброкеров» за год было выявлено более 5,7 тысяч по стране. Во Владимирской области лишь 9.Клиенты таких организаций не получали контракт с условиями сделки. Вместо документа о залоге пострадавшие получали договор о хранении их имущества. Махинация позволяла завышать проценты и не нести ответственности за полученные предметы.