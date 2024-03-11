Во Владимирской области обнаружили 9 лжеломбардов В пресс-службе Отделения Банка России по...

Во Владимирской области обнаружили 9 лжеломбардовВ пресс-службе Отделения Банка России по Владимирской области сообщили о девяти выявленных нелегальных участников финансового рынка.За 2023 год субъекты работали как лжеломбарды: незаконно выдавали займы клиентам под залог имущества.«Недобросовестные компании маскировались под ломбарды, но их клиенты не получали залоговый билет, в котором прописаны все условия займа. Вместо этого с ними заключался договор хранения имущества. Это позволяло организации завышать проценты за ссуду и не нести никакой ответственности за сохранность заложенных вещей», - пояснил замначальника отдела безопасности владимирского отделения Банка России Александр Храмов.О подобных организациях Банк России сообщает в правоохранительные органы. Кроме того, их вносят в список компаний с признаками нелегальной деятельности.В целом за 2023 год Банк России выявил более 5,7 тысячи пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг. Это на 15,5% больше, чем годом ранее, но «срок жизни» таких проектов стал короче, а «средний чек» уменьшился.Потребители все чаще выбирают дистанционный формат получения финансовых услуг. Следовательно, среди населения повышается уровень доверия к информации из социальных медиа.Большинство финансовых пирамид, псевдоброкеров и нелегальных кредиторов действовало удаленно, через интернет, используя для «раскрутки» мессенджеры и социальные сети.«По инициативе Банка России в прошлом году был ограничен доступ к более чем 11,2 тысяч интернет-ресурсов нелегалов, в том числе заблокировано свыше 3 тысяч страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», мессенджере Телеграм...» - сообщили в Центробанке.Правоохранительные органы на основе информации регулятора возбудили в 2023 году более 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов "пирамид".Ставки займов в настоящих ломбардах ограничивает закон, а само имущества обязательно страхуется. По такой схеме, если с вещами что-то случится, - владелец получит компенсацию. Организации вправе продать залог только через месяц после окончания срока действия договора, если человек не вернул долг. В том случае, если вещь удалось продать за большую сумму, - разница выплачивается клиенту.Фото: пресс-служба Отделения Банка России по Владимирской области