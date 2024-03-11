На этой неделе во Владимирской области потеплеет до +6 градусов

Во время второй недели марта, владимирцев будут радовать ясные погодные условия. По данным gismeteo, температура в регионе поднимется до +6 градусов.В понедельник, 11 марта, днем термометры покажут 0 градусов. Небо будет пасмурным, хотя синоптики прогнозируют небольшой снег, который будет выпадать только утром. После полудня ожидается ясная погода. Ночью температура опустится до -4 градусов.Вторник, 12 марта, будет теплее. Ожидается ясная погода на улицах. Днем температура поднимется до +3 градусов, а ночью опустится до -3 градусов.В среду, 13 марта, температура повысится еще на два градуса. К 15:00 часам термометры покажут +5 градусов. В течение дня также будет ясная погода. Ночью ожидается похолодание до -7 градусов.В четверг, 14 марта, температура будет держаться на уровне +5 градусов. В течение дня не прогнозируются осадки, и погода будет солнечной. Ночью станет прохладнее, температура опустится до -2 градусов.В пятницу, 15 марта, солнце будет временами скрыто за облаками. Несмотря на это, погода на улице продолжит потепление еще на один градус. Днем термометры покажут +6 градусов, а к вечеру ожидается до 0 градусов.