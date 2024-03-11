Во Владимирской области растёт количество обвинительных приговоров для кураторов телефонных мошенников.

По информации Следственного Комитета Владимирской области, задержан посредник мошенников. Житель Москвы договорился с неопределённым лицом с целью через «звонок от сотрудника» получить деньги.За два дня у четырёх жителей региональной столицы и области мошенники «выманили» почти 1,2 миллиона рублей. Так как обвиняемый ранее был судим, Ковровский суд назначил меру в виде пяти лет в колонии особого режима.В Меленках женщину, согласившуюся помочь аферистам, судили на публичном заседании. Курьершу признали виновной и назначили наказание в виде 2 лет принудительных работ с отбыванием в исправительном центре. Из зарплаты обвиняемой также удержат 10%.Как сообщает пресс-служба прокуратуры, за 2 месяца этого года во Владимирской области заявили о телефонных кражах 704 раза. Мошенники за этот период получили в общей сумме 243 миллиона рублей.