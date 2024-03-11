Во Владимирской области за прошедшую неделю зарегистрировано 11 ДТП, в которых 12 человек получили...
Во Владимирской области за прошедшую неделю зарегистрировано 11 ДТП, в которых 12 человек получили ранения
По информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, на территории региона зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 1 ребенок.
Полицейскими оформлено 411 происшествий с материальным ущербом.
Сотрудниками Госавтоинспекции области также выявлены 89 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Из последних ДТП:
8 марта около 00:50 на 159-м км автодороги М-7 «Волга» в Собинском районе водитель (1972 г.р.) автомобиля «Лада», не уступил дорогу приближающемуся справа автомобилю «Форд», под управлением водителя 2005 г.р.
В результате произошло столкновение. Пассажир автомобиля «Форд» (2006 г.р.) был направлен на амбулаторное лечение.
9 марта около 05:40 утра на 288-м км автодороги М-12 «Восток» в Селивановском районе водитель (1996 г.р.) автомобиля «Шкода» не справился с управлением и допустил наезд на металлическое барьерное ограждение.
В результате ДТП пассажира автомобиля «Шкода» (1994 г.р.) пришлось направить на амбулаторное лечение.
10 марта около 18:50 в городе Муроме на улице Московской водитель (1986 г.р.), автомобиля «Киа», начав движение задним ходом, допустил наезд на пешехода 1959 года рождения.
В результате ДТП пешеход также был направлен на амбулаторное лечение.
Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области