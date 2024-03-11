Во Владимирской области за прошедшую неделю зарегистрировано 11 ДТП, в которых 12 человек получили...

Во Владимирской области за прошедшую неделю зарегистрировано 11 ДТП, в которых 12 человек получили раненияПо информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, на территории региона зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 1 ребенок.Полицейскими оформлено 411 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области также выявлены 89 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.Из последних ДТП:8 марта около 00:50 на 159-м км автодороги М-7 «Волга» в Собинском районе водитель (1972 г.р.) автомобиля «Лада», не уступил дорогу приближающемуся справа автомобилю «Форд», под управлением водителя 2005 г.р.В результате произошло столкновение. Пассажир автомобиля «Форд» (2006 г.р.) был направлен на амбулаторное лечение.9 марта около 05:40 утра на 288-м км автодороги М-12 «Восток» в Селивановском районе водитель (1996 г.р.) автомобиля «Шкода» не справился с управлением и допустил наезд на металлическое барьерное ограждение.В результате ДТП пассажира автомобиля «Шкода» (1994 г.р.) пришлось направить на амбулаторное лечение.10 марта около 18:50 в городе Муроме на улице Московской водитель (1986 г.р.), автомобиля «Киа», начав движение задним ходом, допустил наезд на пешехода 1959 года рождения.В результате ДТП пешеход также был направлен на амбулаторное лечение.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области