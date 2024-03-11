«Ростелеком» завершил строительство второй очереди новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT) и объявляет о технической готовности линии к началу коммерческой

«Ростелеком» завершил строительство второй очереди новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT) и объявляет о технической готовности линии к началу коммерческой эксплуатации. Высокий потенциал новой линии связи позволил уже на этом этапе задействовать два волокна сверхпроизводительной ВОЛС под собственные нужды. Новая ВОЛС TEA NEXT соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим