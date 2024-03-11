За два дня у четверых жителей Владимирской области мошенники похитили более 1 млн...

За два дня у четверых жителей Владимирской области мошенники похитили более 1 млн рублей.Ковровским городским судом вынесен приговор в отношении ранее судимого жителя города Москвы.Мужчину признали виновным в совершении четырёх преступлений («мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном и значительном размере»).Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, еще в декабре 2022 года мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом.Преступники действовали по единой схеме: неизвестный звонил на телефоны граждан и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщал им о ДТП, в которое попал их близкий родственник.«… Под предлогом оказания помощи пострадавшим в ДТП и избежания привлечения к уголовной ответственности, потерпевшим предлагалось заплатить деньги, которые в дальнейшем передавались осужденному. Мужчина переводил их на указанные счета, оставляя себе процент...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры.Таким образом, за два дня (8 и 9 декабря 2022 года) у четверых жителей Владимира, Коврова, и Ковровского района было похищено около 1,2 млн рублей.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии особого режима.Фото: freepik.com