С 4-го по 10-е марта во Владимирской области произошло 11 ДТП в которых пострадало 12 человек.

Как информирует пресс-служба регионального УМВД, во Владимирской области с 4-го по 10-е марта произошло более десятка ДТП с пострадавшими. В 11 происшествиях получили травмы 12 человек, в том числе 1 ребёнок.Результатом одного столкновения «LADA» и «Ford» травмы получил пассажир 2006 года рождения. В ДТП, произошедшем 9 марта в отбойник врезался автомобиль «Skoda» и пострадал не сидевший за рулём человек 1994 года рождения. Вчера, 10 марта в Муроме водитель «KIA» задним ходом наехал на пешехода.Всего сотрудниками ГАИ зарегистрировано 411 происшествий с материальным ущербом и 89 водителей в нетрезвом состоянии.