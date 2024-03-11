Об этом рассказали в официальном телеграм-канале сотрудники представительной власти.

Заксобрание Владимирской области отмечает свой юбилей – 30 лет. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале сотрудники представительной власти.В первом заседании губернского земского собрания, которое было в 1866 году, участвовали 73 человек. В 1905 году в объединённом губернском совете насчитывалось 62 депутата и 27 кооптированных членов Совета.С 1944 по 1993 год собрание было переименовано в областной Совет депутатов трудящихся, а в 1994 году, на основании Указов Президента РФ, было утверждено избрание представительного органа власти Владимирской области, который до сих пор и называется – Законодательное собрание.