Постановление уже подписал Александр Авдеев. Оно опубликовано на портале правовой информации РФ.

Жилой дом в Судогде отремонтируют почти 1 миллион 443 тысячи рублей. Постановление уже подписал Александр Авдеев. Оно опубликовано на портале правовой информации РФ.Теперь Министерство финансов выделит в виде субсидии деньги региональному Министерству ЖКХ, которое, в свою очередь, перенаправит средства в Судогду для капремонта дома №4А по улице Коммунистическая. В здании будет заменено цокольное перекрытие квартир.