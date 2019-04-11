Алеся Кафельникова очередной откровенной фотосессией сумела удивить даже тех своих подписчиков, которые снисходительно относились к ее эпатажным выходкам. Поклонники считают, что на модель влияет дурная компания.

Алеся Кафельникова очередной откровенной фотосессией сумелаудивить даже тех своих подписчиков, которые снисходительно относились к ееэпатажным выходкам. Поклонники считают, что на модель влияет дурная компания.Откровенными снимками балует подписчиковнередко. Дочь известного теннисиста отдыхает от трудов на Бали и признается,что не хочет покидать гостеприимный остров.Модель как-то призналась, что у нее на Бали завелись друзья,с которыми она проводит большую часть времени. Поклонники Алеси беспокоятся занее: они пришли к выводу, что эта компания дурно влияет на Кафельникову. Вовсяком случае, ее фото становятся все более откровенными и смущают даже тех,кто раньше защищал право модели вести себя так, как ей заблагорассудится.Последние кадры сняты на пляже. Алеся Кафельникова позирует обнаженной,даже не пытаясь прикрыть грудь. Поклонникам снимки показались странными.Слухи о том, что снова употребляетзапрещенные вещества, ходят давно. Сама девушка эту информацию никак некомментирует. Однако ее отец Евгений Кафельников никогда не отрицал, что у Алесипроблемы с наркотиками. Он пытался помочь дочери разобраться с этой проблемой,напоминает StarHit.Недавно пользователи соцсетей пришли к выводу, что Алеся Кафельникова увеличила грудь. На такую мысль их натолкнули снимки дочери известного теннисиста. Согласились не все, в результате разгорелся спор, пользовалась ли модель услугами пластического хирурга.Некоторые согласились, что над внешностью поработали. Другие же бросились утверждать, что грудь умодели всегда была пышная, просто их оппоненты – люди невнимательные и к красоте нечувствительные.