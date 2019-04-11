Екатерина Архарова, предположительно, ждет первенца. К такому выводу пришли наблюдательные репортеры, увидев актрису на премьере с округлившимся животом.

Екатерина Архарова, предположительно, ждет первенца. К такому выводу пришли наблюдательные репортеры, увидев актрису на премьере с округлившимся животом.В Москве состоялся премьерный показ комедии "Миллиард", главную роль в котором сыграл Владимир Машков. Посмотреть картину пришло множество знаменитостей: Эммануил Виторган с супругой Ириной, актриса Алена Бабенко, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев, телеведущая Марианна Максимовская, "золотой голос России" Николай Басков и многие другие.Особое внимание представителей СМИ привлекла к себе актриса Екатерина Архарова. Под руку с мужем, бизнесменом Артемом Илясовым, артистка прошествовала по красной дорожке и остановилась попозировать фотографам. Именно от их острого глаза не ускользнуло то обстоятельство, что Екатерина, представшая в черных брюках и свободной золотистой кофточке, поправилась. особо наблюдательные репортеры даже разглядели у нее большой живот.Немедленно поползли слухи о беременности Екатерины Архаровой. Если эти данные правда, то для нее это будет первый ребенок. Отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram в последнее время актриса предпочитает публиковать фотографии, на которых изображена по грудь или совсем крупным планом.Напомним, что зимой в семье Екатерины Архаровой и Артема Илясова случилось странное происшествие. В конце января актриса объявила в соцсети об исчезновении мужа. По ее словам, Артем ненадолго вышел из московского кафе и не вернулся. Его мобильный с того момента был отключен. Илясов не приходил ни домой, ни на работу. Артистка даже подала заявление в полицию. Лишь спустя несколько дней мужчина нашелся.По словам мужа , все это время он находился за городом с товарищами. Однако многим пользователям Сети, судя по комментариям, эти объяснения показались странными.Пара оформила отношения летом 2018 года. Отметим, что в 2014-2015 годах была замужем за актером Маратом Башаровым. Однако их брак распался после того, как актер. будучи в нетрезвом состоянии, сильно избил супругу.