В последнее время муссируются слухи о проблемах в семейной жизни певицы Алсу. А ее недавний пост в соцсети и вовсе натолкнул фанатов на предположения о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым. Директор певицы внес ясность в ситуацию.

В последнее время муссируются слухи о проблемах в семейной жизни певицы Алсу. А ее недавний пост в соцсети и вовсе натолкнул фанатов на предположения о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым. Директор певицы внес ясность в ситуацию.19 марта состоялась очередная годовщина со дня свадьбы Алсу и Яна Абрамова. Однако в последнее время артистка по какой-то причине не публикует их общие фото на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Более того, отсутствует там и пост, посвященный их важной дате. Примечательно, что примерно в это же время появилась информация на телеграм-канале "Антиглянец", намекающая на неверность Яна Абрамова."Суперзасвеченный потребитель эскорт-услуг, да и вообще, простите, редкий бабник", – сообщил источник, не назвав конкретных имен, однако журналисты сделали вывод, что речь идет именно о супруге Алсу.А тут и сама артистка подлила масла в огонь. Она разместила селфи у себя в аккунте и написала: "‘Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно, и это лучшее чувство в мире’©️ Не знаю, согласна ли я с этим убеждением Вуди Аллена.. возможно, равнодушие печальнее (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)". Некоторые поклонники почему-то сделали вывод, что таким образом артистка намекнула на расставание и развод с мужем.В итоге, сгорающие от любопытства журналисты решили связаться с самой , чтобы прояснить ситуацию. Ее директор Сергей Фадеев категорично высказался на сей счет. "Как я могу комментировать домыслы? Это бред!" – цитирует официального представителя певицы Алсу .