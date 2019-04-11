В Сети появилась информация о смерти Татьяны Африкантовой. Поклонники экс-участницы шоу Дом-2 пришли в шок.

В Сети появиласьинформация о смерти Татьяны Африкантовой. Поклонники экс-участницы шоу "Дом-2" пришлив шок."Трагически скончалась Татьяна Африкантова. Земля пухом тебе,Танечка" – пост такого содержания появился в интернете. Если одни поверили в трагическую новость, тодругие предположили, что слух пустила сама Татьяна Владимировна, чтобыподогреть интерес к своей персоне.Многие недоумевали, что могло случиться с одной из самых яркихзвезд шоу "Дом-2". Однако, к счастью, оказалось, что женщина жива. "Покойница"на проводе! Со мной все хорошо, спасибо за беспокойство. Жива-здорова,прекрасно себя чувствую", – цитирует Татьяну АфрикантовуЭкс-участница телестройки объяснила, откуда "растут ноги" у слухао ее кончине. "За счет моей "смерти" хотела пропиариться одна женщина, я еепрекрасно знаю. Зовут эту даму Татьяна, живет она в Америке, воспитываетчетверых детей. Когда-то она помогала мне с ведением социальных сетей", -поделилась звезда шоу "Дом-2".Татьяна Африкантовауверена, что женщина мстит ей за что-то. Что именно является причиной такоймести, она не уточнила. Татьяна Владимировна переживает, что сплетни дойдут доее отца, которому 93 года. "Сейчас мне надо дозвониться до Марины (дочь – прим.ред.), она на проекте, без телефона к тому же. Успокою ее", – добавилаэкс-участницаВ настоящее время Татьяна Африкантова на телестройку возвращатьсяне хочет, хотя ее периодически туда зовут. "Вот когда Марина родит, там и приду...Сама не собираюсь возиться с пеленками, Маринка, думаю, прекрасно справится. Яуже вырастила детей, хочу пожить для себя", – поделилась звезда