В Сети появилась
информация о смерти Татьяны Африкантовой. Поклонники экс-участницы шоу Дом-2 пришли
в шок.
В Сети появилась
информация о смерти Татьяны Африкантовой. Поклонники экс-участницы шоу "Дом-2" пришли
в шок.
"Трагически скончалась Татьяна Африкантова. Земля пухом тебе,
Танечка" – пост такого содержания появился в интернете. Если одни поверили в трагическую новость, то
другие предположили, что слух пустила сама Татьяна Владимировна, чтобы
подогреть интерес к своей персоне.
Многие недоумевали, что могло случиться с одной из самых ярких
звезд шоу "Дом-2". Однако, к счастью, оказалось, что женщина жива. "Покойница"
на проводе! Со мной все хорошо, спасибо за беспокойство. Жива-здорова,
прекрасно себя чувствую", – цитирует Татьяну Африкантову
Экс-участница телестройки объяснила, откуда "растут ноги" у слуха
о ее кончине. "За счет моей "смерти" хотела пропиариться одна женщина, я ее
прекрасно знаю. Зовут эту даму Татьяна, живет она в Америке, воспитывает
четверых детей. Когда-то она помогала мне с ведением социальных сетей", -
поделилась звезда шоу "Дом-2".
Татьяна Африкантова
уверена, что женщина мстит ей за что-то. Что именно является причиной такой
мести, она не уточнила. Татьяна Владимировна переживает, что сплетни дойдут до
ее отца, которому 93 года. "Сейчас мне надо дозвониться до Марины (дочь – прим.
ред.), она на проекте, без телефона к тому же. Успокою ее", – добавила
экс-участница
В настоящее время Татьяна Африкантова на телестройку возвращаться
не хочет, хотя ее периодически туда зовут. "Вот когда Марина родит, там и приду...
Сама не собираюсь возиться с пеленками, Маринка, думаю, прекрасно справится. Я
уже вырастила детей, хочу пожить для себя", – поделилась звезда