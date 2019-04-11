Телеведущая программы Время отправилась в Южно-Африканскую Республику. Снимками из отпуска Екатерина Андреева поделилась в социальных сетях.

Телеведущая программы "Время" отправилась в Южно-Африканскую Республику. Снимками из отпуска Екатерина Андреева поделилась в социальных сетях.Журналистка любит путешествовать по диким местам. Несколько дней назад ведущая отправилась исследовать природу в провинцию Мпумаланга. Фотографии своей захватывающей поездки Екатерина Андреева разместила в личном микроблоге.На снимках она стоит на деревянной платформе. Журналистка позирует в белой футболке, зеленой рубашке, коротких шортах и соломенной шляпе. В подписи знаменитость поделилась размышлениями о красоте природы."А там, где-то в середине саванны меня уже ждут два лучших рейнджера и два лучших следопыта. И мне обещано найти много интересного... И я повернусь спиной к океану, который так манит меня своей неизведанностью, и открою для себя и вас новые горизонты", – написала Екатерина Андреева.Рассуждения телеведущей заинтересовали многих пользователей. Они попросили журналистку и дальше описывать свои путешествия: "Пишите книги! Очень интересно наблюдать за вашим ходом мысли", "Чистые и замечательные мысли". Один из комментаторов даже назвал ее "королевой рассказов".Другие подписчики пришли в восхищение от наряда и фигуры . Они заявили, что ведущая выглядит моложе своего возраста. "Как вам идут шорты, носите почаще", "Прям девушка совсем юная. Закончила школу или еще учится?", "Какая вы красивая девушка", "Вы мой эталон женской красоты и мудрости!", – отметили они.