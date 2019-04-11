В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский Манчестер Юнайтед на поле стадиона Олд Траффорд проиграл испанской Барселоне со счетом 0:1. Манкунианцы пропустили быстрый гол в начале первого тайма и так и не смогли отыграться.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" на поле стадиона "Олд Траффорд" проиграл испанской "Барселоне" со счетом 0:1. Манкунианцы пропустили быстрый гол в начале первого тайма и так и не смогли отыграться.Единственный гол в игре на 12-й минуте забил защитник хозяев поля Люк Шоу, случайно переправивший мяч в свои ворота после удара нападающего каталонской команды Луиса Суареса."Барселона", не знающая поражений в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, одержала вторую победу кряду, а "Манчестер Юнайтед" потерпел уже четвертое поражение в текущем сезоне еврокубков. Ответная игра состоится во вторник, 16 апреля, и пройдет на поле стадиона "Камп Ноу" в Барселоне.