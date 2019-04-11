Болельщики туринского «Ювентуса» устроили беспорядки в Амстердаме перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против местного «Аякса». Итальянские тифози устроили стычку с полицией на подходе к «Йохан Кройф Арене».

Болельщики туринского «Ювентуса» устроили беспорядки в Амстердаме перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против местного «Аякса». Итальянские тифози устроили стычку с полицией на подходе к «Йохан Кройф Арене».По итогам стычки полиция задержала порядка 120 фанатов "старой синьоры". Как сообщает The Sun, у болельщиков были отобраны ножи, отвертки, палки, перцовые баллончики и файеры.Сообщается, что фанаты "Аякса" также вступили в конфликт с местной полицией, в результате чего, правоохранительным органам пришлось использовать слезоточивый газ и водяные пушки.