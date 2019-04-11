Алексей Марченко стал гендиректором АО «Салаватнефтемаш»

Алексей Марченко стал гендиректором АО «Салаватнефтемаш»Экс-вице-губернатора Владимирской области Алексея Марченко назначили гендиректором одного из крупнейших предприятий в Башкирии - АО «Салаватнефтемаш». Ранее Марченко был главой представительства Ленинградской области при правительстве Российской Федерации.Напомним, Алексей Марченко стал вице-губернатором по промышленной политике Владимирской области в 2013 году. В 2016 из Белого дома он решил уволилиться по собственному желанию. Его пост занял Алексей Конышев, остававшийся куратором владимирской промышленности вплоть до ухода Светланы Орловой.