В первом матче 1/4 финала Лиги Европы Валенсия на выезде сыграет с Вильярреалом. Наставник летучих мышей Марселино Гарсия Тораль включил в заявку на игру полузащитника сборной России Дениса Черышева.

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы "Валенсия" на выезде сыграет с "Вильярреалом". Наставник "летучих мышей" Марселино Гарсия Тораль включил в заявку на игру полузащитника сборной России Дениса Черышева.Помимо россиянина в состав "Валенсии" на матч вошли еще 17 футболистов: Нету, Кристиан Риверо, Кристиано Пиччини, Эсекьель Гарай, Муктар Диакаби, Хосе Луис Гайя, Габриэль Паулиста, Факундо Ронкалья, Даниэль Парехо, Франсис Коклен, Даниэль Васс, Гонсалу Гедеш, Ферран Торрес, Ли Кан Ин, Родриго, Кевин Гамейро, Санти Мина.