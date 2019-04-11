Трое из них - дети

Трое из них - детиРегиональный Роспотребнадзор сообщил о первых случаях укусов клещей в этом году. Это произошло в Собинском, Судогодском и Вязниковском районах Владимирской области. А в прошлом году первый случай присасывания клеща зарегистрировали 12 апреля.«На 11 апреля в больницу обратились 4 человека, из них 3 ребёнка. Клещей исследовали. Антиген вируса клещевого энцефалита не было», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.В ведомстве напоминают, что при укусе клеща следует обратиться в медорганизации. После укуса необходимо в течении трех недель наблюдать за состоянием своего здоровья и в случае отклонений – обращаться к врачу, сообщив об укусе.