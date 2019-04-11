Сотрудница так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь очень часто преподносит себя общественности в образе этакой правозащитницы и борца с жуликами и ворами. Между тем СМИ обнародовали любопытные данные, которые могут нанести сокрушительный удар по тщательно культивируемому образу.

Сотрудница так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь очень часто преподносит себя общественности в образе этакой правозащитницы и борца с "жуликами и ворами". Между тем любопытные данные, которые могут нанести сокрушительный удар по тщательно культивируемому образу.Как известно, член партии "Россия будущего" и участник Координационного совета российской оппозиции Любовь Соболь планирует участвовать в предвыборной борьбе за место в Мосгордуме. Свое решение она мотивировала тем, что хочет положить конец "коррупции и лжи в нынешней власти"."Ложь, замалчивание и "ну вы же все понимаете"– это одна из главных причин, по которым я иду на эти выборы", – пояснила протеже Алексея Навального в одном из постов в Твиттере.Босс же Соболь Навальный всячески поддерживает ставленницу, заявляя, что она – лучший кандидат для Хамовников, Арбата и Пресни, да и вообще всех жителей столицы.Однако в это слабо верится. Возможно, Соболь смогла быть идеальным чиновником, если бы не несколько "но". Впрочем, обо всем по порядку.Несколько лет назад, а именно в 2012 году, Любовь стала соучредителем межрегиональной общественной организации "Контроль", предоставляющей правовые услуги.Помимо Соболь учредителем компании выступил некий Андрей Мищенков, сторонник Алексея Навального. Блогер успехи своего адепта в области торговли."Вместе с Игорем Жужоговым и Юрием Тимофеевым партнер Соболь Мищенков учредил некое ООО "БАЗИС СИСТЕМ", которое поставляет на рынок различные товары быта: начиная от электроприборов и заканчивая обувью", – пишет .В этой истории особый интерес представляет личность Тимофеева, во владении которого находится крупный семейный бизнес. Он не только поставляет на рынок проекты детских площадок, но и участвует в госзакупках.Около пяти лет назад он стал гендиректором группы компаний "Забава", занимающейся сборкой детских площадок."Точно по такому же адресу расположилась другая – ООО "Золотой теленок". Эту фирму учредил отец Юрия Тимофеева – Евгений Тимофеев", – отмечает ФАН.Долгое время семейный бизнес процветал. На монтаже детских "городков" удалось заработать очень хорошие деньги. Но не все коту масленица, как говорится. В 2017 году их бизнесом ФАС."Служба завела дело в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 федерального закона "О защите конкуренции". Вот только результата не добилась: контракты с государством числятся на балансе", – пишут журналисты.Доказательств – множество. В пример можно привести монтаж спортплощадки для Краснозаводска Подмосковья.Взаимодействие "Забавы" и "Золотого теленка" происходит не только Тимофеевым. В деле есть еще один фигурант – Кувшинов Алексей Владимирович, совладелец и ГК "Забава", и "Золотого теленка".И это еще не все. "Партнером" ГК "Забава" выступает компания , расположенная все по тому же адресу."Руководит ею некая Юлия Александровна Тимофеева либо жена, либо дочь или сестра одного из Тимофеевых-старших, потому как Евгений Борисович, вероятно, с братом Александром учредили еще одну фирму – . Эта компания тоже находится в Домодедово", – отмечает ФАН.Благодаря имеющемуся у ГК "Забава" сайту удалось выйти на компанию "Метакон-мп", некоему Соколову Игорю Николаевичу.Он, как и Тимофеевы, был замечен в конкурсах на строительство площадок в Домодедовском округе.В Санкт-Петербурге у Соколова есть фирма ООО "Затея", занимающаяся строительством "городков" для детей, как и московская "Забава". Примечательно, что их связывает не только род деятельности, но и единый номер телефона. Кстати, у "Метакона-мп" указан тот же контакт. Совпадение?ООО "Затея" зарегистрирована не только в Северной столице, но и в Брянской области, правда, под другими названиями вроде "Забавы-спорт" и "Забавы-сервис".Связь "Забавы-спорт" с ГК "Забавой" прослеживается также благодаря Ильину Сергею Николаевичу и Щипанову Михаилу Александровичу. Оба значатся учредителями "Забавы Сервис". Фирма занимается ремонтом машин и техоборудования. Но не обошлось и без строительства детских "городков"."Забава спорт", и "Забава сервис" были замечены в едином конкурсе на строительство площадки в подмосковном Королеве. Зачем представителям из Брянска заниматься обустройством площадки в Московской области – неизвестно", – отмечают странности журналисты. Вопрос мог бы быть уместным, если бы "забавы" никак не были связаны с Тимофеевыми.О связи говорит давнее знакомство Тимофеевых с Ильиным и Щипановым. В свое время они вместе учредили ООО "Остров детства". Местонахождение фирмы все то же.После госзакупок 2017 года оба Тимофеева из документации компаний исчезли. В то время и началось расследование против картеля "Золотого теленка" и ГК "Забава".Показательно, что на сайте ФАС нет никакой информации, кроме сообщений о возбуждении дела. Как утверждает ФАН, Тимофеевы действуют по простой схеме – если конкурс проигрывает одна компания, выигрывает другая, принадлежащая Тимофеевым.Навальный и Соболь называют себя главными борцами с коррупцией. Но почему-то предпочитают не замечать деятельность четы Тимофеевых.