В эфир вышла передача, посвященная Алле Пугачевой и ее мужьям. Показали и интервью самой Примадонны, в котором она откровенно рассказала о сыне от Филиппа Киркорова.

В эфир вышла передача, посвященная Алле Пугачевой и ее мужьям. Показали и интервью самой Примадонны, в котором она откровенно рассказала о сыне от Филиппа Киркорова.У Аллы Пугачевой долгое время был только один ребенок – дочь Кристина от первого мужа Миколаса Орбакаса. Когда она вышла замуж за Евгения Болдина, занимавшегося всеми ее делами, стало известно, что она беременна. Однако тогда артистка была на пике популярности: давала один концерт за другим, выпускала песни, становившиеся хитами, поэтому ни о каком ребенке и речи не могло идти. "В то время думать о детях было просто бессмысленно. У нее не было на это времени. Для нее семьей была ее работа", – впоследствии в интервью сказал Евгений Болдин.Тогда Примадонне пришлось сделать аборт, последствия которого негативно отразились на ее здоровье. В частности, на репродуктивной функции. Однако Алле удалось забеременеть, будучи в браке с молодым певцом Филиппом Киркоровым. В передаче "основано на реальных событиях" утверждалось, что артисты не раз обращались за помощью к специалистам, и наконец их усилия увенчались успехом.Вдохновленные Алла и Филипп даже сочинили песню в честь будущего малыша. "Маленький секрет большой любви..." – напел Киркоров. Однако случилось несчастье. О нем рассказал в интервью отец Филиппа Бедрос Киркоров: "Она говорила, что подняла там что-то... Никиту..." В результате у Примадоны случился выкидыш."Я не хочу об этом говорить. Не получилось. На все воля Божья. Тогда не получилось. Она хотела очень. Даже не столько я, сколько она хотела. Я не понимал, а вот ей хотелось этого счастья", – объяснил . На тот момент ему было всего 27 лет, а Алле Пугачевой – 49.После выкидыша Алла Пугачева улетела в Швейцарию, в одну из клиник в Цюрихе. Но и там ее нашли журналисты. В передаче показали то старое интервью Примадонны, сидящей за столом на балконе, в белом наряде, с солнцезащитными очками, висящими на груди, высветленными волосами и с подведенными глазами. Рядом – ваза с желтыми розами.Артистка не стала вдаваться в подробности, но призналась, что очень хочет родить ребенка и прикладывает к этому все усилия. Она недоумевает, почему у нее ничего не получается, потому что считает себя здоровым человеком. Певица проговорилась, что если бы все было хорошо, у них с Филиппом был бы сын. "Киркоров", – гордо улыбнулась Примадонна. "Если ничего не получится, то буду рожать песни", – со свойственным ей юмором констатировала .Лишь много лет, выйдя замуж за юмориста Максима Галкина, Алла снова смогла почувствовать радость материнства. Суррогатная мать выносила для пары двойняшек – сына Гарри и дочь Лизу. В сентябре детям исполнится уже шесть лет.