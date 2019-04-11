Виталина Цымбалюк-Романовская строит большие планы на
будущее со своим избранником Прохором Шаляпиным. Появление певца на постере шоу
Холостяк в компании нескольких пенсионерок бывшую жену Армена
Джигарханяна ничуть не расстроило.
Виталина Цымбалюк-Романовская строит большие планы на
будущее со своим избранником Прохором Шаляпиным. Появление певца на постере шоу
"Холостяк" в компании нескольких пенсионерок бывшую жену Армена
Джигарханяна ничуть не расстроило.
Поклонников смутил коллаж в Instagram ее избранника
Прохора Шаляпина. На снимке молодой человек в окружении наряженных пенсионерок
объявляет об участии в шоу "Холостяк". Подписчики выразили опасения,
что отношения певца и пианистки подошли к концу.
Однако выяснилось, что это всего лишь шутка: коллаж сделал
один из поклонников, а пара решила им поделиться. "Мы решили, что нужно
это показать всем. А в наших отношениях все отлично. У нас очень большие планы
на будущее. Сегодня ровно год, как мы сделали первую совместную фотографию,
после которой все написали, что у нас отношения", – сказала журналистам Виталина
Цымбалюк-Романовская.
Ставить штамп в паспорте и
Прохор Шаляпин не торопятся. По словам бывшей жены Джигарханяна, их отношения и
без этого достаточно крепки. "У нас несколько другой план. Нам кажется, он
крепче, чем свадьба. Потому что после свадеб часто разводы происходят, а у нас
более долгоиграющая история", – заявила пианистка.
В интервью
отказалась комментировать слухи о своей беременности. Пианистка считает, что
это слишком интимный вопрос. Тем не менее, она подтвердила, что у них с
Прохором есть серьезное намерение завести детей.