Виталина Цымбалюк-Романовская строит большие планы на будущее со своим избранником Прохором Шаляпиным. Появление певца на постере шоу Холостяк в компании нескольких пенсионерок бывшую жену Армена Джигарханяна ничуть не расстроило.

Виталина Цымбалюк-Романовская строит большие планы набудущее со своим избранником Прохором Шаляпиным. Появление певца на постере шоу"Холостяк" в компании нескольких пенсионерок бывшую жену АрменаДжигарханяна ничуть не расстроило.Поклонников смутил коллаж в Instagram ее избранникаПрохора Шаляпина. На снимке молодой человек в окружении наряженных пенсионерокобъявляет об участии в шоу "Холостяк". Подписчики выразили опасения,что отношения певца и пианистки подошли к концу.Однако выяснилось, что это всего лишь шутка: коллаж сделалодин из поклонников, а пара решила им поделиться. "Мы решили, что нужноэто показать всем. А в наших отношениях все отлично. У нас очень большие планына будущее. Сегодня ровно год, как мы сделали первую совместную фотографию,после которой все написали, что у нас отношения", – сказала журналистам ВиталинаЦымбалюк-Романовская.Ставить штамп в паспорте иПрохор Шаляпин не торопятся. По словам бывшей жены Джигарханяна, их отношения ибез этого достаточно крепки. "У нас несколько другой план. Нам кажется, онкрепче, чем свадьба. Потому что после свадеб часто разводы происходят, а у насболее долгоиграющая история", – заявила пианистка.В интервьюотказалась комментировать слухи о своей беременности. Пианистка считает, чтоэто слишком интимный вопрос. Тем не менее, она подтвердила, что у них сПрохором есть серьезное намерение завести детей.