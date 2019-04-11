В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ столичный ЦСКА примет Астану. Наставник армейцев Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего противостояния, которое пройдет в Москве.

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ столичный ЦСКА примет "Астану". Наставник армейцев Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего противостояния, которое пройдет в Москве."Встреча с «Астаной» – последняя для нас в регулярном чемпионате, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. – Нам противостоит амбициозная команда, которая здорово играет в этом сезоне и борется за лучшую позицию в зоне плей-офф".Итудис заявил, что его команда и "Астана" находятся в кардинально разных ситуациях: "Мы только что вернулись с выезда, тогда как казахстанцы имели восемь дней на подготовку. Для нас будет важно найти мотивацию и энергию, чтобы победить".Напомним, матч ЦСКА – "Астана" состоится в четверг, 11 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.