Нижняя палата в ходе пленарного заседания в четверг, 11 апреля, одобрила во втором чтении поправки в законодательство относительно закупок в сфере детского отдыха. Поставщики услуг должны будут соответствовать определенным требованиям, предоставлять безопасные и качественные услуги, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нижняя палата в ходе пленарного заседания в четверг, 11 апреля, одобрила во втором чтении поправки в законодательство относительно закупок в сфере детского отдыха. Поставщики услуг должны будут соответствовать определенным требованиям, предоставлять безопасные и качественные услуги, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.Сейчас закупки в сфере отдыха и оздоровления детей можноосуществлять посредством аукционов, запросов предложений и котировок.Законопроект обязует заказчиков осуществлять закупки только через конкурс сограниченным участием.Нормативно-правовой акт позволит участвовать в госзакупках всфере детского отдыха только тем, кто обладает достаточным уровнем квалификациии предлагает лучшие условия контрактов.В случае принятия документ вступит в силу через 90 дней.Этого времени достаточно, чтобы стороны госзакупок подготовились к новымправилам.Как отметил ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин,недопустимо пренебрегать здоровьем детей ради закупок по наиболее низким ценам."Поставщики должны будут пройти предквалификационный отбор исоответствовать специальным требованиям, в первую очередь – организациибезопасного отдыха и высокого качества предоставляемых услуг", – подчеркнулпредседатель Думы.Накануне парламентарии приняли в третьем, окончательномчтении законопроект об упрощении процедуры закупок в сфере культуры. Документсмягчает требования к закупкам, допускает привлечение субподрядчиков.В то же время расширяется перечень оснований для закупок уединственного лица. Максимальная сумма, которую учреждение культуры можетпотратить на покупку у единственного поставщика, увеличивается до 600 тысячрублей, а в год – до 30 миллионов.