Нижняя палата в ходе пленарного заседания в четверг, 11 апреля, одобрила во втором чтении поправки в законодательство относительно закупок в сфере детского отдыха. Поставщики услуг должны будут соответствовать определенным требованиям, предоставлять безопасные и качественные услуги, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Нижняя палата в ходе пленарного заседания в четверг, 11 апреля, одобрила во втором чтении поправки в законодательство относительно закупок в сфере детского отдыха. Поставщики услуг должны будут соответствовать определенным требованиям, предоставлять безопасные и качественные услуги, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Сейчас закупки в сфере отдыха и оздоровления детей можно
осуществлять посредством аукционов, запросов предложений и котировок.
Законопроект обязует заказчиков осуществлять закупки только через конкурс с
ограниченным участием.
Нормативно-правовой акт позволит участвовать в госзакупках в
сфере детского отдыха только тем, кто обладает достаточным уровнем квалификации
и предлагает лучшие условия контрактов.
В случае принятия документ вступит в силу через 90 дней.
Этого времени достаточно, чтобы стороны госзакупок подготовились к новым
правилам.
Как отметил ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин,
недопустимо пренебрегать здоровьем детей ради закупок по наиболее низким ценам.
"Поставщики должны будут пройти предквалификационный отбор и
соответствовать специальным требованиям, в первую очередь – организации
безопасного отдыха и высокого качества предоставляемых услуг", – подчеркнул
председатель Думы.
Накануне парламентарии приняли в третьем, окончательном
чтении законопроект об упрощении процедуры закупок в сфере культуры. Документ
смягчает требования к закупкам, допускает привлечение субподрядчиков.
В то же время расширяется перечень оснований для закупок у
единственного лица. Максимальная сумма, которую учреждение культуры может
потратить на покупку у единственного поставщика, увеличивается до 600 тысяч
рублей, а в год – до 30 миллионов.