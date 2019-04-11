Нижняя палата парламента в четверг, 11 апреля, приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на совершенствование системы госзакупок. Документ повысить эффективность и оперативность процедур, исключит лишнюю трату времени на закупки.
Нижняя палата парламента в четверг, 11 апреля, приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на совершенствование системы госзакупок. Документ повысить эффективность и оперативность процедур, исключит лишнюю трату времени на закупки.
"Предусматривается сокращение срока размещения
извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом с момента
внесения изменений в план-график до одного дня, независимо от случая
осуществления закупки", – сообщает официальный сайт Госдумы.
Также документ повышает максимальную цену, при которой
возможно проведение аукциона с сокращенным сроком подачи заявок. В случае
принятия законопроекта он составит не три, а 50 миллионов рублей. При закупках
по строительству, реконструкции, капремонту и сносу сумма увеличивается до 500
миллионов.
Изменения в законодательство о госзакупках позволит
заказчику, помимо прочего, изменить срок и цену контрактов. При этом новое
соглашение заключать не придется.
Также нормативно-правовой акт предлагает дать заказчику
возможность заключать контракт со вторым участником конкурентной закупки в
случае расторжения контракта с победителем, нарушившим условия соглашения.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил несовершенство
нынешнего законодательства о закупках. По его словам, без кардинальных изменений
невозможна реализация нацпроектов и майского указа президента.
Накануне парламентарии приняли в третьем, окончательном
чтении законопроект об упрощении процедуры закупок в сфере культуры. Документ
смягчает требования к закупкам, допускает привлечение субподрядчиков.
А на пленарном заседании в четверг, 11 апреля,
депутаты поправки в законодательство относительно
закупок в сфере детского отдыха. Поставщики должны будут соответствовать
определенным требованиям, предоставлять безопасные и качественные услуги.