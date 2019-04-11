Нижняя палата парламента в четверг, 11 апреля, приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на совершенствование системы госзакупок. Документ повысить эффективность и оперативность процедур, исключит лишнюю трату времени на закупки.

Нижняя палата парламента в четверг, 11 апреля, приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на совершенствование системы госзакупок. Документ повысить эффективность и оперативность процедур, исключит лишнюю трату времени на закупки."Предусматривается сокращение срока размещенияизвещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие вопределении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом с моментавнесения изменений в план-график до одного дня, независимо от случаяосуществления закупки", – сообщает официальный сайт Госдумы.Также документ повышает максимальную цену, при которойвозможно проведение аукциона с сокращенным сроком подачи заявок. В случаепринятия законопроекта он составит не три, а 50 миллионов рублей. При закупкахпо строительству, реконструкции, капремонту и сносу сумма увеличивается до 500миллионов.Изменения в законодательство о госзакупках позволитзаказчику, помимо прочего, изменить срок и цену контрактов. При этом новоесоглашение заключать не придется.Также нормативно-правовой акт предлагает дать заказчикувозможность заключать контракт со вторым участником конкурентной закупки вслучае расторжения контракта с победителем, нарушившим условия соглашения.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил несовершенствонынешнего законодательства о закупках. По его словам, без кардинальных измененийневозможна реализация нацпроектов и майского указа президента.Накануне парламентарии приняли в третьем, окончательномчтении законопроект об упрощении процедуры закупок в сфере культуры. Документсмягчает требования к закупкам, допускает привлечение субподрядчиков.А на пленарном заседании в четверг, 11 апреля,депутаты поправки в законодательство относительнозакупок в сфере детского отдыха. Поставщики должны будут соответствоватьопределенным требованиям, предоставлять безопасные и качественные услуги.