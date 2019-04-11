Актер рассказал, как телеведущая спасла ему жизнь. Андрей
Чадов стал гостем программы Судьба человека телеканала Россия 1.
Актер рассказал, как телеведущая спасла ему жизнь. Андрей
Чадов стал гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
Беседуя с шоуменом Борисом Корчевниковым, артист вспомнил,
как пару лет назад отдыхал на Бали. На курорте с ним была телеведущая Юлия
Барановская. По словам Андрея Чадова, она в буквальном смысле спасла его от
смерти.
Чадов также добавил, что в то время журналисты приписывали
ему роман с Юлией. Однако их связывали хоть и близкие, но исключительно дружеские отношения. Также артист отметил, что телеведущая к тому моменту уже рассталась с
супругом футболистом Андреем Аршавиным.
"В один из дней мы вместе отъехали на катере на необитаемые острова.
Вдруг, я почувствовал себя плохо", – вспомнил артист в эфире ток-шоу .
По словам Андрея его состояние ухудшалось. Он не мог
подняться, не чувствовал рук и ног. Артист лежал в своем номере и не знал, что
делать.
К счастью, навестить его пришла Барановская. Определив, что ситуация
критическая, Юля приступила к "спасению" обессиленного артиста. Она где-то раздобыла
целый пакет лекарств, которыми и поставила друга на ноги.
"Она два дня от меня не отходила. Это просто чудесный
человек. Мудрая женщина. Я ей очень благодарен, что она меня выходила. Сегодня
у многих людей какое-то потребительское отношение друг к другу. Но то, что
сделала тогда для меня Юля, останется со мной на всю жизнь", – рассказал Андрей
Чадов в студии .