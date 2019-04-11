Актер рассказал, как телеведущая спасла ему жизнь. Андрей Чадов стал гостем программы Судьба человека телеканала Россия 1.

Актер рассказал, как телеведущая спасла ему жизнь. АндрейЧадов стал гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".Беседуя с шоуменом Борисом Корчевниковым, артист вспомнил,как пару лет назад отдыхал на Бали. На курорте с ним была телеведущая ЮлияБарановская. По словам Андрея Чадова, она в буквальном смысле спасла его отсмерти.Чадов также добавил, что в то время журналисты приписывалиему роман с Юлией. Однако их связывали хоть и близкие, но исключительно дружеские отношения. Также артист отметил, что телеведущая к тому моменту уже рассталась ссупругом футболистом Андреем Аршавиным."В один из дней мы вместе отъехали на катере на необитаемые острова.Вдруг, я почувствовал себя плохо", – вспомнил артист в эфире ток-шоу .По словам Андрея его состояние ухудшалось. Он не могподняться, не чувствовал рук и ног. Артист лежал в своем номере и не знал, чтоделать.К счастью, навестить его пришла Барановская. Определив, что ситуациякритическая, Юля приступила к "спасению" обессиленного артиста. Она где-то раздобылацелый пакет лекарств, которыми и поставила друга на ноги."Она два дня от меня не отходила. Это просто чудесныйчеловек. Мудрая женщина. Я ей очень благодарен, что она меня выходила. Сегодняу многих людей какое-то потребительское отношение друг к другу. Но то, чтосделала тогда для меня Юля, останется со мной на всю жизнь", – рассказал АндрейЧадов в студии .