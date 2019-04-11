Эксперты партийного проекта ЕР Безопасные дороги выявили повышение цен на автострахование в большинстве регионов. Депутат Госдумы, координатор партпроекта Владимир Афонский отметил, что единороссы обратились в Центральный банк и потребовали проверить обоснованность роста тарифов.
Эксперты партийного проекта "ЕР" "Безопасные дороги" выявили повышение цен на автострахование в большинстве регионов. Депутат Госдумы, координатор партпроекта Владимир Афонский отметил, что единороссы обратились в Центральный банк и потребовали проверить обоснованность роста тарифов.
Парламентарий напомнил, что Банк России, а также эксперты и
ассоциации страховщиков уверяли, что значительного роста цен на полисы
обязательного страхования не произойдет. "Даже было заверение о том, что
для многих водителей цена снизится", – отметил депутат.
Единороссы проверили стоимость полисов для трех категорий
водителей с автомобилями мощностью 100-120 лошадиных сил в 67 регионах. В
первую категорию вошли водители в возрасте 22-24 года, во вторую – 35-39 лет, в
третью – старше 50 лет.
Итоги мониторинга показали картину, отличную от заверений
Центробанка, посетовал Афонский. По его словам, стоимость ОСАГО для первой
категории водителей выросла в 90% проверенных регионов. Для второй и третьей
категорий цена ОСАГО повысилась в 58% и 54% субъектах Федерации соответственно.
"Повышение цен для первой категории по сравнению с 2018
годом составило 13%, для второй категории – 2%, а для третьей – 11,6%", –
уточнил единоросс.
По некоторым категориям ситуация еще хуже, подчеркнул
Афонский. Наибольший рост цен для первой категории отмечен в Ивановской области
– 112%. О каком тогда снижении шла речь в начале года, недоумевает парламентарий.
Координатор партпроекта "Безопасные дороги"
отметил, что все данные по росту тарифов были переданы в Центральный банк.
"Необходимо провести проверку и выяснить, чем обоснован такой рост цен", –
сказал он. По словам законодателя, партийцы будут добиваться повышения
доступности полисов ОСАГО и их снижение до реальной стоимости.
Ранее писали, что единороссы
раскритиковали инициативу ГИБДД об увеличении штрафов для автомобилистов за
превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 рублей до трех тысяч. По
словам Владимира Афонского, цифра в три тысячи "взята с потолка".
Также партийцы призвали проанализировать и другую инициативу транспортной
инспекции – об отмене скидки в 50% при оплате штрафов в случае неоднократных
нарушений правил вождения.
Партийный проект "ЕР" "Безопасные
дороги" направлен на сокращение количества ДТП, содействие в улучшении
соответствующей законодательной базы. Активисты партпроекта проверяют состояние
дорог и пешеходных переходов в регионах, проводят уроки безопасности движения.