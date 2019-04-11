Эксперты партийного проекта ЕР Безопасные дороги выявили повышение цен на автострахование в большинстве регионов. Депутат Госдумы, координатор партпроекта Владимир Афонский отметил, что единороссы обратились в Центральный банк и потребовали проверить обоснованность роста тарифов.

Эксперты партийного проекта "ЕР" "Безопасные дороги" выявили повышение цен на автострахование в большинстве регионов. Депутат Госдумы, координатор партпроекта Владимир Афонский отметил, что единороссы обратились в Центральный банк и потребовали проверить обоснованность роста тарифов.Парламентарий напомнил, что Банк России, а также эксперты иассоциации страховщиков уверяли, что значительного роста цен на полисыобязательного страхования не произойдет. "Даже было заверение о том, чтодля многих водителей цена снизится", – отметил депутат.Единороссы проверили стоимость полисов для трех категорийводителей с автомобилями мощностью 100-120 лошадиных сил в 67 регионах. Впервую категорию вошли водители в возрасте 22-24 года, во вторую – 35-39 лет, втретью – старше 50 лет.Итоги мониторинга показали картину, отличную от заверенийЦентробанка, посетовал Афонский. По его словам, стоимость ОСАГО для первойкатегории водителей выросла в 90% проверенных регионов. Для второй и третьейкатегорий цена ОСАГО повысилась в 58% и 54% субъектах Федерации соответственно."Повышение цен для первой категории по сравнению с 2018годом составило 13%, для второй категории – 2%, а для третьей – 11,6%", –уточнил единоросс.По некоторым категориям ситуация еще хуже, подчеркнулАфонский. Наибольший рост цен для первой категории отмечен в Ивановской области– 112%. О каком тогда снижении шла речь в начале года, недоумевает парламентарий.Координатор партпроекта "Безопасные дороги"отметил, что все данные по росту тарифов были переданы в Центральный банк."Необходимо провести проверку и выяснить, чем обоснован такой рост цен", –сказал он. По словам законодателя, партийцы будут добиваться повышениядоступности полисов ОСАГО и их снижение до реальной стоимости.Ранее писали, что единороссыраскритиковали инициативу ГИБДД об увеличении штрафов для автомобилистов запревышение скорости на 20-40 километров в час с 500 рублей до трех тысяч. Пословам Владимира Афонского, цифра в три тысячи "взята с потолка".Также партийцы призвали проанализировать и другую инициативу транспортнойинспекции – об отмене скидки в 50% при оплате штрафов в случае неоднократныхнарушений правил вождения.Партийный проект "ЕР" "Безопасныедороги" направлен на сокращение количества ДТП, содействие в улучшениисоответствующей законодательной базы. Активисты партпроекта проверяют состояниедорог и пешеходных переходов в регионах, проводят уроки безопасности движения.