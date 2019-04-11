Египет отказался от участия в так называемом арабском НАТО. Каир решил не направлять свою делегацию на конференцию Ближневосточного стратегического альянса.

Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО". Каир решил не направлять свою делегацию на конференцию Ближневосточного стратегического альянса. США пытаются создать блок из суннитских государств на Ближнем Востоке для противодействия шиитскому Ирану, напоминает телеканал "Россия 24".Египет не хочет обострять отношения с Исламской Республикой. Идея создать Ближневосточный стратегический альянс принадлежит Саудовской Аравии, а США ее активно поддерживают. Этот блок также призван сдерживать влияние России и Китая в регионе.