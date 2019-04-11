Бывшая подруга известного рэп-исполнителя Гуфа сообщила, что
вновь влюблена. Новым избранником 18-летней Яны Шевцовой стал артист из лейбла
Тимати.
Бывшая подруга известного рэп-исполнителя Гуфа сообщила, что
вновь влюблена. Новым избранником 18-летней Яны Шевцовой стал артист из лейбла
Тимати.
По словам скандальной блондинки, она встречается с молодым
человеком, который сотрудничает с Black Star. Яна Шевцова пока не раскрывает
личность своего избранника. "Счастье любит
тишину", – говорит девушка.
Яна заметила, что все ее
публичные романы потерпели крах. Даже на шоу "Дом-2" она не смогла построить отношений.
Теперь Шевцова осторожничает.
"Да, мой любимый сотрудничает с Black Star. Недавно он
сделал мне шикарный подарок – подарил Range Rover за восемь миллионов рублей!
Мы планируем ребенка. Сейчас я могу сказать, что по-настоящему счастлива. И
прошу меня понять: пока я не готова рассказывать о своем мужчине", – цитирует
блондинку .
Влюбленные познакомились несколько месяцев назад на закрытой
вечеринке. Шевцова не сразу ответила взаимностью молодому человеку: тогда она
была влюблена в рэпера Гуфа. Однако новый знакомый не собирался сдаваться: он
задарил Яну букетами, не скупился на ювелирные украшения и брендовые
безделушки. От таких щедрых ухаживаний Шевцова сдалась.
Новый возлюбленный уже познакомил блондинку с родителями. По
словам родственники избранника приняли ее с большой теплотой. Экс-любовница рэпера, возможно, вскоре примерит
подвенечный наряд. "Немного страшно, но я
на 100 процентов уверена в своем мужчине", – отметила .