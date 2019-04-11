Бывшая подруга известного рэп-исполнителя Гуфа сообщила, что вновь влюблена. Новым избранником 18-летней Яны Шевцовой стал артист из лейбла Тимати.

Бывшая подруга известного рэп-исполнителя Гуфа сообщила, чтовновь влюблена. Новым избранником 18-летней Яны Шевцовой стал артист из лейблаТимати.По словам скандальной блондинки, она встречается с молодымчеловеком, который сотрудничает с Black Star. Яна Шевцова пока не раскрываетличность своего избранника. "Счастье любиттишину", – говорит девушка.Яна заметила, что все еепубличные романы потерпели крах. Даже на шоу "Дом-2" она не смогла построить отношений.Теперь Шевцова осторожничает."Да, мой любимый сотрудничает с Black Star. Недавно онсделал мне шикарный подарок – подарил Range Rover за восемь миллионов рублей!Мы планируем ребенка. Сейчас я могу сказать, что по-настоящему счастлива. Ипрошу меня понять: пока я не готова рассказывать о своем мужчине", – цитируетблондинку .Влюбленные познакомились несколько месяцев назад на закрытойвечеринке. Шевцова не сразу ответила взаимностью молодому человеку: тогда онабыла влюблена в рэпера Гуфа. Однако новый знакомый не собирался сдаваться: онзадарил Яну букетами, не скупился на ювелирные украшения и брендовыебезделушки. От таких щедрых ухаживаний Шевцова сдалась.Новый возлюбленный уже познакомил блондинку с родителями. Пословам родственники избранника приняли ее с большой теплотой. Экс-любовница рэпера, возможно, вскоре примеритподвенечный наряд. "Немного страшно, но яна 100 процентов уверена в своем мужчине", – отметила .