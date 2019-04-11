Объединенные Арабские Эмираты собираются осуществить собственную космическую миссию. Для этого они намерены купить у России космический корабль Союз. Кроме того, они оплатят услуги Роскосмоса по запуску на орбиту двух космонавтов из ОАЭ.

Объединенные Арабские Эмираты собираются осуществить собственную космическую миссию. Для этого они намерены купить у России космический корабль "Союз". Кроме того, они оплатят услуги "Роскосмоса" по запуску на орбиту двух космонавтов из ОАЭ. Герой России Сергей Крикалев — исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам – рассказал, что полет может состояться уже через два года.По закону командиром "Союза" может быть только гражданин России, поэтому ОАЭ купят лишь два места в космическом корабле, передает РИА Новости. Однако для Эмиратов будет изготовлен отдельный корабль, не привязанный к российской космической программе.Первый гражданин ОАЭ полетит в космос уже этой осенью. Ему предстоит провести на орбите 8 дней. Соглашение "Роскосмоса" и ОАЭ было подписано в июне 2018 года. Подготовка двух претендентов ведется с прошлой осени. Для полета будет использован "Союз".ОАЭ имеют свой центр управления полётами. Они строят спутники, разрабатывают долгосрочную программу освоения космоса. При этом ОАЭ не хотят, подобно Европе, летать "на чужих" кораблях. Эмираты создают свой отряд космонавтов и, возможно, в какой-то момент придут к самостоятельным запускам.