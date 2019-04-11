О плохом состоянии Дмитрия Шепелева заявила его коллега Регина Тодоренко. Она заявила. что является его врачом.

О плохом состоянии Дмитрия Шепелева заявила его коллега Регина Тодоренко. Она заявила. что является его врачом.Дмитрий Шепелев дал первое интервью за долгое время. Откровенный разговор популярного телеведущего, лица скандально известного ток-шоу "На самом деле" произошел с Региной Тодоренко. Пока неизвестно, о чем именно беседовали знаменитости, однако предполагается, что диалог получился захватывающим.О том, что новым гостем шоу "Пятница с Региной" стал именно Дмитрий Шепелев, сообщила сама Тодоренко. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram, в приложении Stories популярная телеведущая опубликовала несколько видео, которые сняла прямо во время работы. "Смотрите! Смотрите все! Дима Шепелев отмазывается от съемки и говорит всем, что он у врача", – объявила Регина Тодоренко, переводя камеру с себя на шоумена.В это время Дмитрий Шепелев надрывно кашляет. "Мне очень плохо", – коротко сказал он. "Я врач! Ему очень плохо, вот, видите?" – Регина Тодоренко снова продемонстрировала лицо телеведущего. Тот зажмурился и перекосился, состроив страдальческую рожицу. "Смотрите, как он плохо выглядит. А я сейчас буду его лечить. У меня есть стетоскоп и фаллоимитатор", – объявила популярная ведущая, снова появившись в кадре.Но туда же ворвался и . "Влад! Не хватает только тебя!" – громогласно сообщил он, имея в виду супруга Регины Тодоренко, исполнителя Влада Топалова, который теперь тоже принимает участие в записи шоу своей супруги. "Он уже едет". – коротко оповестила Регина Тодоренко. На этом видео закончилось. А когда будет эфир с шоуменом, пока неизвестно.