О плохом состоянии Дмитрия Шепелева заявила его коллега Регина Тодоренко. Она заявила. что является его врачом.
О плохом состоянии Дмитрия Шепелева заявила его коллега Регина Тодоренко. Она заявила. что является его врачом.
Дмитрий Шепелев дал первое интервью за долгое время. Откровенный разговор популярного телеведущего, лица скандально известного ток-шоу "На самом деле" произошел с Региной Тодоренко. Пока неизвестно, о чем именно беседовали знаменитости, однако предполагается, что диалог получился захватывающим.
О том, что новым гостем шоу "Пятница с Региной" стал именно Дмитрий Шепелев, сообщила сама Тодоренко. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram, в приложении Stories популярная телеведущая опубликовала несколько видео, которые сняла прямо во время работы. "Смотрите! Смотрите все! Дима Шепелев отмазывается от съемки и говорит всем, что он у врача", – объявила Регина Тодоренко, переводя камеру с себя на шоумена.
В это время Дмитрий Шепелев надрывно кашляет. "Мне очень плохо", – коротко сказал он. "Я врач! Ему очень плохо, вот, видите?" – Регина Тодоренко снова продемонстрировала лицо телеведущего. Тот зажмурился и перекосился, состроив страдальческую рожицу. "Смотрите, как он плохо выглядит. А я сейчас буду его лечить. У меня есть стетоскоп и фаллоимитатор", – объявила популярная ведущая, снова появившись в кадре.
Но туда же ворвался и . "Влад! Не хватает только тебя!" – громогласно сообщил он, имея в виду супруга Регины Тодоренко, исполнителя Влада Топалова, который теперь тоже принимает участие в записи шоу своей супруги. "Он уже едет". – коротко оповестила Регина Тодоренко. На этом видео закончилось. А когда будет эфир с шоуменом, пока неизвестно.