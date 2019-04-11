Единороссы раскритиковали предложение ГИБДД об увеличении штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 рублей до трех тысяч. По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта ЕР Безопасные дороги Владимира Афонского, цифра в три тысячи взята с потолка.
Единороссы раскритиковали предложение ГИБДД об увеличении штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 рублей до трех тысяч. По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта "ЕР" "Безопасные дороги" Владимира Афонского, цифра в три тысячи "взята с потолка".
Депутат указал на полное отсутствие оснований для увеличения
штрафов. "Откуда взялись сумма именно в три тысячи рублей? Почему не две, не
пять, не 10 тысяч?" – недоумевает парламентарий.
Инициативу необходимо обсуждать с общественностью и
экспертами, подчеркнул Афонский. По его словам, единороссы готовы провести
такую дискуссию на площадке партии.
На первый взгляд, отметил Афонский, инициатива автоинспекции
разумна для борьбы с регулярными правонарушениями. Но пока парламентарий предложил воздержаться от такого решения, призвав двигаться к нему поэтапно и начинать с
улучшения дорожной-транспортной сети.
Он отметил, что инструменты наказания нерадивых водителей,
возможно, нужны. "Но это – тема ответственности конкретных физических лиц,
которые постоянно нарушают правила дорожного движения", – пояснил Афонский.
Единоросс призвал проанализировать и другую инициативу транспортной
инспекции – об отмене скидки в 50% при оплате штрафов в случае неоднократных нарушений правил вождения. Афонский выступил за обсуждение этого предложения с
участием общественности в рамках партийного проекта "Безопасные
дороги".
При этом законодатель подчеркнул, что "Единая
Россия" будет добиваться сохранения нынешнего нештрафуемого порога для
автомобилистов – 20 километров в час. В партию поступило большое количество
таких просьб, отметил Афонский.
"Коллеги из общественных организаций и руководители
ряда дорожных предприятий, автотранспортных и даже пешеходы говорили, что важно
сначала навести порядок на дорогах", – заключил парламентарий.
Напомним, ранее в ГИБДД призвали повысить в шесть раз штраф
за превышение скорости на 20-40 километров в час. Также в автомобильной
инспекции предложили отменить для злостных нарушителей ПДД 50% скидку при
оплате штрафов.