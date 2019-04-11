Единороссы раскритиковали предложение ГИБДД об увеличении штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 рублей до трех тысяч. По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта ЕР Безопасные дороги Владимира Афонского, цифра в три тысячи взята с потолка.

Единороссы раскритиковали предложение ГИБДД об увеличении штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 рублей до трех тысяч. По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта "ЕР" "Безопасные дороги" Владимира Афонского, цифра в три тысячи "взята с потолка".Депутат указал на полное отсутствие оснований для увеличенияштрафов. "Откуда взялись сумма именно в три тысячи рублей? Почему не две, непять, не 10 тысяч?" – недоумевает парламентарий.Инициативу необходимо обсуждать с общественностью иэкспертами, подчеркнул Афонский. По его словам, единороссы готовы провеститакую дискуссию на площадке партии.На первый взгляд, отметил Афонский, инициатива автоинспекцииразумна для борьбы с регулярными правонарушениями. Но пока парламентарий предложил воздержаться от такого решения, призвав двигаться к нему поэтапно и начинать сулучшения дорожной-транспортной сети.Он отметил, что инструменты наказания нерадивых водителей,возможно, нужны. "Но это – тема ответственности конкретных физических лиц,которые постоянно нарушают правила дорожного движения", – пояснил Афонский.Единоросс призвал проанализировать и другую инициативу транспортнойинспекции – об отмене скидки в 50% при оплате штрафов в случае неоднократных нарушений правил вождения. Афонский выступил за обсуждение этого предложения сучастием общественности в рамках партийного проекта "Безопасныедороги".При этом законодатель подчеркнул, что "ЕдинаяРоссия" будет добиваться сохранения нынешнего нештрафуемого порога дляавтомобилистов – 20 километров в час. В партию поступило большое количествотаких просьб, отметил Афонский."Коллеги из общественных организаций и руководителиряда дорожных предприятий, автотранспортных и даже пешеходы говорили, что важносначала навести порядок на дорогах", – заключил парламентарий.Напомним, ранее в ГИБДД призвали повысить в шесть раз штрафза превышение скорости на 20-40 километров в час. Также в автомобильнойинспекции предложили отменить для злостных нарушителей ПДД 50% скидку приоплате штрафов.