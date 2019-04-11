В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов испанская Барселона на выезде обыграла английский Манчестер Юнайтед с минимальным счетом – 1:0. Наставник каталонской команды Эрнесто Вальверде подвел итоги встречи с манкунианцами.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" на выезде обыграла английский "Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом – 1:0. Наставник каталонской команды Эрнесто Вальверде подвел итоги встречи с манкунианцами."Матч получился очень упорным и непростым, – приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА. – Порой мы владели инициативой, но "Манчестер Юнайтед" здорово прессинговал, и с этим сложно было справиться".На 30-й минуте противостояния защитник английской команды Крис Смоллинг, пытаясь сыграть на опережение, случайно ударил Лионеля Месси по лицу, в результате чего рассек аргентинцу нос: "Месси получил болезненный удар по лицу, и завтра ему предстоит тщательный медицинский осмотр", – заявил Вальверде.Напомним, "Барселона", не знающая поражений в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, одержала вторую победу кряду, а "Манчестер Юнайтед" потерпел уже четвертое поражение в текущем сезоне еврокубков. Ответная игра состоится во вторник, 16 апреля, и пройдет на поле стадиона "Камп Ноу" в Барселоне.