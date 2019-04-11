Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил по итогам заседания Совета безопасности о необходимости политического диалога в Ливии. Он отметил, что ООН многое делает для прекращения этого конфликта.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил по итогам заседания Совета безопасности о необходимости политического диалога в Ливии. Он отметил, что ООН многое делает для прекращения этого конфликта."Все еще можно остановиться, — приводит слова Гуттереша телеканал "Россия 24". — Все еще есть время прекратить огонь. Мы все еще можем избежать худшего — я говорю о кровавой битве за Триполи. Все еще есть время признать, что у этого конфликта нет военного решения, что есть только политическое решение".