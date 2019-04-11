Известная исполнительница Ольга Бузова попросила поклонников рассказать, за какие черты они любят ее больше всего. Ответы пользователей оказались совсем не лестными.

Известная исполнительница Ольга Бузова попросила поклонников рассказать, за какие черты они любят ее больше всего. Ответы пользователей оказались совсем не лестными.Недавно певица узнала, что ее клип "Wi-Fi" был номинирован на премию МУЗ-ТВ в категории "Лучшее женское видео". Довольная звезда поспешила поделиться новостью с поклонниками.Позднее исполнительница разместила пост, в котором попросила подписчиков назвать качества, которые они ценят в ней больше всего. "Какая же я все-таки клевая! А что вам больше всего нравится во мне?", – цитирует знаменитость "".Одни комментаторы выделили ее независимость и силу воли. "Нравится целеустремленность! Не обращая внимание на чужое мнение, двигаешься вперед", "Целеустремленность! Внутренняя сила! Непосредственность! Независимость!", – выразили мнение пользователи.Другие подписчики, наоборот, обрушились на нее с критикой. Многие комментарии были весьма ироничными: "Сама себя не похвалишь, никто не похвалит", "Скромность, конечно". Один юзер признался, что ему искренне жаль звезду. Несмотря на успех и деньги, она одинока и несчастна.Еще один подписчик заявил, что нужно лечить от самовлюбленности. "Как можно тащиться от себя самой? Это же шизофрения!", – вынес вердикт пользователь.