С наступлением весеннего периода в регионе участились происшествия с участием двухколесных транспортных средств.

С наступлением весеннего периода на дорогах Владимирской области увеличивается количество участников дорожного движения, передвигающихся на мотоциклах, мопедах, скутерах. Зачастую, отсутствие навыков управления такими транспортными средствами и пренебрежительное отношение собственников к техническому состоянию двухколесного транспорта, приводят к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий и наступлению серьезных последствий для жизни и здоровья водителей и пешеходов.В 2018 году в 133 авариях, совершенных по вине водителей мотоциклов, скутеров и мопедов, 144 человека получили травмы различной степени тяжести, 20 человек погибли. При этом в 45 случаях водители транспортных средств находились в состоянии опьянения.В текущем году уже зафиксированы первые автоаварии с участием мототранспорта. Так, 8 апреля 45-летний мужчина, не имеющий права управления транспортным средством, двигался на скутере по тротуару одной из улиц в городе Гороховце (согласно правилам дорожного движения, движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено). Не справившись с управлением, скутерист упал, задев при этом 9-летнюю девочку. В результате ребенку, получившему ссадины, оказана медицинская помощь. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Мужчине грозит наказание в виде административного штрафа в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.В соответствии с действующим законодательством скутеры и другая мототехника с объемом двигателя до 50 куб. см. не требуют государственной регистрации в ГИБДД, но для управления ими необходимо водительское удостоверение соответствующей категории (права категории «М» можно получить с 16 лет). Для управления мототехникой с объемом двигателя свыше 50 куб. см. помимо водительского удостоверения соответствующей категории (права категории «А1» можно получить с 16 лет, права категории «А» можно получить с 18 лет) требуется постановка транспортного средства на учет в органах ГИБДД и получение государственных регистрационных знаков.Каждому владельцу мототехники необходимо помнить, что управление данными транспортными средствами сопряжено с особым риском, поскольку ни мотоцикл, ни скутер не имеют средств пассивной безопасности, обладая при этом высокими скоростными характеристиками.В погоне за скоростью водители двухколесных транспортных средств забывают об элементарных правилах безопасности: не используют защитные средства и световозвращающие элементы на одежде и транспортных средствах.Водители мототранспорта, как и другие участники дорожного движения, должны знать, строго соблюдать Правила дорожного движения и предпринимать все необходимые меры личной безопасности.