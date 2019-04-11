Главу Дербентского района Дагестана задержали в рамках дела о превышении должностных полномочий. Утром в среду, 10 апреля, в администрации района были проведены обыски и выемка документов.

Главу Дербентского района Дагестана задержали в рамках дела о превышении должностных полномочий. Утром в среду, 10 апреля, в администрации района были проведены обыски и выемка документов. Об этом СМИ сообщил источник в силовых структурах.Как уточняется, главу района задержали на двое суток в порядке статьи №91 (УПК РФ) в рамках дела о превышении должностных полномочий при выделении земельных участков. Завтра суд изберет ему меру пресечения, передает ТАСС.Главу района доставили в Москву, так как расследованием дела занимается Следственный комитет России.Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что обыски и выемка документов в администрации Дербентского района проводились по уголовному делу в связи с нарушениями закона в сфере землепользования.Согласно информации на официальном сайте администрации района, главой является Магомед Джелилов.