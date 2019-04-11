11.04.2019

2019-04-11 11:55:49

Из офиса в Москве изъяли бриллианты на 15 миллионов

Из офиса в Москве сотрудники правоохранительных органов изъяли 169 бриллиантов, сапфиров, рубинов, топазов, изумрудов и аметистов стоимостью 15 миллионов рублей, передает телеканал "". Драгоценные камни пытались незаконно продать.



У фирмы не было документов, подтверждающих законность ввоза драгоценностей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.